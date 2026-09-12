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Yemen'deki Husiler, Babulmendeb Boğazı'ndan 2 günde 73 gemi geçtiğini savundu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz kıyısında ele geçirdikleri bölgelerde bulunan Babulmendeb Boğazı'ndan son 2 günde 73 geminin geçtiğini öne sürdü.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz kıyısında ele geçirdikleri bölgelerde bulunan Babulmendeb Boğazı'ndan son 2 günde 73 geminin geçtiğini öne sürdü.

Husilere ait El-Mesire kanalında yayımlanan haberde, kendilerine bağlı ulaştırma yetkililerinden alınan bilgilere yer verildi.

Babulmendeb Boğazı'ndan perşembe ve cuma günlerinde 73 gemi geçtiği iddia edilerek, Suudi Arabistan gemilerine yönelik yasağın boğazdaki uluslararası gemi hareketliliğini etkilemediği savunuldu.

Konuya ilişkin Yemen hükümet makamlarından açıklama yapılmadı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde vilayetlerinde 5 bin 400 kilometrekarelik alandaki 6 ilçeyi??????? ele geçirdiklerini ve bölgede Suudi Arabistan'a ait gemiler dışında deniz taşımacılığının tüm şirketler için güvenli olduğu öne sürmüştü.

Yemen hükümetine yakın kaynakların aktardığına göre Husiler, dün Babulmendeb Boğazı'nda stratejik öneme sahip Meyyun (Perim) Adası ile Kızıldeniz kıyısındaki Taiz vilayetine bağlı Zubab ilçesini ele geçirmişti.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki El-Muha kentini ele geçirmesinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zubab'ı da ele geçirmesi, Yemen hükümet güçleriyle temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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