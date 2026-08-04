Hudeyde'de Husi Mayını Patladı: 4 Ölü, 6 Yaralı

Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde Husilerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı Hudeyde Valiliği Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Hudeyde'nin güneyindeki Dureyhimi ilçesinin kuzeyinde bulunan Bi'r ez-Zaferan bölgesine Husiler tarafından yerleştirilen bir patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Açıklamada, patlama nedeniyle aynı aileden 4 sivilin yaşamını yitirdiği, 6 sivilin de yaralandığı ifade edildi.

Olayın "son dönemde Hudeyde'de yaşanan en kanlı hadiselerden biri" olduğu vurgulanan açıklamada, Husilerin kent genelinde geniş alanlara rastgele mayın döşediği, el yapımı patlayıcı ve savaş kalıntıları bıraktığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Mayıs 2023'te, milyonlarca mayın ve patlamamış mühimmatın Yemen'de insani yardımların ulaştırılmasını engellediği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi de Temmuz 2023'te, patlamamış savaş kalıntılarının milyonlarca Yemenlinin hayatını tehdit ettiğini açıklamıştı.

Yemen'in resmi raporlarına göre, ülkede döşenmiş mayınların sayısı 2 milyonu aşarken, yaklaşık 12 yıl önce hükümet güçleri ile Husiler arasında başlayan savaşın ardından bu mayınlar birçok kentte binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kaynak: AA