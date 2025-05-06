Yemen'de Yerinden Edilmiş 4,8 Milyon Kişi Acil Yardım Bekliyor

ADEN, 6 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yemen genelinde yerlerinden edilmiş yaklaşık 4,8 milyon kişi bulunduğunu kaydederek, bu kişilerin çoğunun giderek kötüleşen barınma imkanları ve artan tahliye riski nedeniyle defalarca yer değiştirmek zorunda kaldığını bildirdi.

BM ajansı pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, birçok ailenin "güvenli barınmaya ulaşamadığı" uyarısında bulunarak, giderek daha savunmasız hale gelen yerinden edilmiş insanlara acilen insani yardım sağlanması çağrısı yaptı.

Ajans söz konusu yardım çağrısını, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana dahil olmak üzere Kuzey Yemen'in büyük bölümünü kontrol eden Husiler ile hükümet güçleri arasında yaklaşık 10 yıldır devam eden çatışmaların son 2,5 yıldır görece sakinlemiş olmasına karşın yapıyor.

İnsani yardım kuruluşları, faaliyetlerini sekteye uğratan ciddi finansman açıklarına ilişkin endişelerini dile getirmeye devam ediyor. Yaygın gıda güvensizliği, temiz suya kısıtlı erişim ve sık sık görülen salgınlar da zorlukları artırıyor.

Ajans, uzun süredir yerinden edilmiş durumda olan milyonlarca Yemenlinin acil barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için uluslararası desteğin artırılması çağrısında bulundu.