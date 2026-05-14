Yemen'de hükümet ile Husiler arasında 1728 kişilik esir takası anlaşması

Yemen hükümeti, Husiler ile 1728 kişiyi kapsayan tarihin en büyük esir takası anlaşmasını imzaladı. Anlaşma kapsamında asker, güvenlik güçleri, siyasetçi ve gazetecilerin serbest bırakılması öngörülüyor.

Yemen hükümetinin müzakere heyeti başkanı yardımcısı Yahya Muhammed Kezman, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin bilgi verdi.

Anlaşmanın her iki taraftan toplam 1728 kişinin serbest bırakılmasını kapsadığını belirten Kezman, bu kişiler arasında Husilerin uzun yıllar hapishanede tuttuğu asker ve güvenlik güçlerinin yanı sıra bazı siyasetçi ve gazetecilerin de bulunduğunu kaydetti.

Kezman, Husi hapishanelerinde tutulan tüm kişiler serbest bırakılana kadar çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
