Yemen Başkanlık Konseyi'nden Güney Geçiş Konseyi'ne "tansiyonu daha fazla yükseltmeyin" çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdullah el-Alimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) "ülkede tansiyonu daha fazla yükseltmemeleri" çağrısı yaptı.

Başkanlık Konseyi Üyesi Alimi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Hadramevt ve el-Mehra vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçiren GGK'ye uyarıda bulundu.

Yeni bir yıla girerken Yemenliler olarak aklı selim ve hikmetle hareket etme fırsatlarının olduğuna işaret eden Alimi, "Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden gerçek anlamda çekilmeyle kanların dökümesine ve tansiyonu düşürme fırsatımız hala var." ifadelerini kullandı.

Başkanlık Konseyi'nde yer alan ancak onlarla hemfikir olmadıkları üye arkadaşlarına ve GGK'ye çağrıda bulunarak, "tansiyonu yükseltme ve hala bölgeye askeri güç gönderme" yönündeki kışkırtmalara kulak vermemeleri talebinde bulunan Alimi, Yemen'de durumu daha karmaşık hale getirecek fitnelere karşı ulusal çıkarları öne çıkarmaları çağrısı yaptı.

İran destekli Husiler ile uzun yıllardır yaşanan çatışmaları işaret eden Alimi, "Ülkede yeni bir cephenin açılması, hem ekonomik hem de toplumsal açıdan halkın acılarını ikiye katlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yemen'de yaşanan son gelişmeler

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı GGK, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu illerini askeri hamlelerle ele geçirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.