Suudi Arabistan'dan Yemen'in Mukalla Limanı'na Hava Saldırısı
Yemen'in Hadramout eyaletindeki Mukalla Limanı'na düzenlenen hava saldırılarında büyük bir yangın çıktı. Güvenlik yetkilileri, saldırının Suudi savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
HADRAMOUT, 30 Aralık (Xinhua) -- Video görüntüsünde Yemen'in Hadramout eyaletindeki Mukalla Limanı'nda hava saldırıları sonucu çıkan yangın görülüyor, 30 Aralık 2025.
Yemen'de yerel bir güvenlik yetkilisi Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Suudi savaş uçaklarının salı sabahı Yemen'in güneydoğusundaki petrol zengini Hadramout eyaletindeki Mukalla Limanı'nı hedef alan hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel