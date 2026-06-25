Yemen'de Al Arabiya'nın muhabiri, aracını hedef alan saldırı sonucu hayatını kaybetti

Yemen'in doğusundaki Hadramevt kentindeki Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve El-Hades televizyon kanallarında muhabir olarak görev yapan Muhammed Ayda, aracını hedef alan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hadramevt ilinin yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi üyesi ve Hadramevt Valisi Salim Ahmed el-Hanbeşi, dün akşam Mukalla kentinde aracını hedef alan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Al Arabiya ve El-Hades kanallarının muhabiri Ayda için taziye mesajı yayımladı.

Hanbeşi, ilgili güvenlik birimlerine olay hakkında süratle kapsamlı ve acil bir soruşturma açılması, olayın tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması, buna karışan tarafların belirlenmesi ve olaya karıştığı kanıtlanan herkes hakkında caydırıcı yasal işlemlerin uygulanması talimatını verdi.

Gazetecilerin ve medya çalışanlarının korunmasının ve mesleki görevlerini güvenli bir ortamda yerine getirmelerinin sağlanmasının önemini vurgulayan Hanbeşi, güvenlik ve istikrarı hedef alan bu tür suçların faillerinin takip edilmesi ve hukukun üstünlüğünü yerleştirmeye yönelik çabaları zayıflatan bu eylemleri gerçekleştirenlerin kovuşturulması gerektiğini belirtti.

Ayda'ya yönelik saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Ayda'nın suikastının koşullarını araştırmak üzere üst düzey bir komite kurulması talimatını verdi.

Al Arabiya TV, Hadramevt iline bağlı Mukalla'da aracına düzenlenen saldırı sonucu muhabirleri Ayda'nın öldüğünü duyurmuştu.

Kanal, Mukalla güvenlik idaresinin bir ay önce Ayda'yı hayatına yönelik bir tehdit konusunda bilgilendirdiğini belirtmişti.