Yemen'in Marib ilinde fırtına ve yağış yüzlerce göçmen aileyi etkiledi

Yemen'in Marib ilinde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına sonucu yüzlerce göçmen aile zarar gördü. Kamplarda çadırlar yıkıldı, elektrik direkleri devrildi ve siviller tehlike altında.

Yemen'in Marib ilinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yüzlerce göçmen aile zarar gördü.

Yemen'de yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampları yöneten göçmen Kampları İdaresi'nden konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Doğu Arak Kampı başta olmak üzere bazı kamplarda çadırların yıkıldığı, elektrik direklerinin devrildiği ve çok sayıda ailenin açıkta kaldığı belirtildi.

Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin tehlike altında olduğu vurgulanan açıklamada, hükümet ve insani yardım kuruluşlarına acil müdahale çağrısı yapıldı.

Son günlerde Yemen'in birçok kentinde etkili olan yoğun yağışlar, altyapısı zayıf ülkede insani krizi daha da derinleştiriyor.

Kaynak: AA / Mohammed Al Wafi
