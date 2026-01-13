Yemen'in Hadramevt ilindeki Seyun Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde bulunan ve bir aydan uzun süredir uçuşların askıya alındığı Uluslararası Seyun Havalimanında uçuşların yeniden başladığı bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan haberde, Uluslararası Seyun Havalimanında faaliyetlerin yeniden başladığı belirtildi.

Havalimanının yeniden faaliyete geçirilmesiyle vatandaşların ulaşımının yanı sıra Hadramevt Vadisi ile geçici başkent Aden ve Mısır arasında bağlantı kurulmasına katkı sağlanacağı aktarıldı.

Haberde açıklamasına yer verilen Hadramevt Vali Yardımcısı Amir el-Amiri ise Seyun Havalimanının Hadramevt Vadisi ile çevre bölgeler arasında hayati öneme sahip bir konumda olduğunu kaydetti.

Amiri, uçuşların yeniden başlatılmasının, resmi, güvenlik ve teknik kurumların çabaları sonucunda mümkün olduğunu aktardı.

Sivil Havacılık Genel Kurulu Başkanı Salih bin Nehid ise Uluslararası Seyun Havalimanı'nda uçuşların başlatılmasının rekor bir sürede gerçekleştiğine dikkati çekti.

İlgili kesimlerin gösterdiği yoğun çabadan övgüyle bahseden Bin Nehid, bu çalışmalar sayesinde düzenlemelerin onaylanmış standartlara uygun şekilde tamamlandığını belirtti.

Seyun Havalimanı'nın faaliyetleri, kendini fesheden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Hadramevt ilini ele geçirmek amacıyla bölgeye çok sayıda birlik sevk etmesinin ardından aralık ayı başında durdurulmuştu.

Yemen hükümet güçleri, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu'nun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında bir hafta içinde bölgede kontrolü yeniden sağlamıştı.

Yemen'in doğusundaki Mehra ilinde bulunan ve yaklaşık bir aydır uçuşların askıya alındığı Uluslararası Gayda Havalimanı'nda da 11 Ocak'ta uçuşların yeniden başladığı duyurulmuştu.