Haberler

Yemen'in Hadramevt ilindeki Seyun Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hadramevt ilindeki Uluslararası Seyun Havalimanı, bir aydan uzun süren uçuş duraklamasının ardından yeniden faaliyete geçti. Havalimanının yeniden açılmasıyla birlikte, bölgedeki ulaşımın iyileşmesi ve Hadramevt Vadisi ile Aden ve Mısır arasındaki bağlantının sağlanması bekleniyor.

Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde bulunan ve bir aydan uzun süredir uçuşların askıya alındığı Uluslararası Seyun Havalimanında uçuşların yeniden başladığı bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan haberde, Uluslararası Seyun Havalimanında faaliyetlerin yeniden başladığı belirtildi.

Havalimanının yeniden faaliyete geçirilmesiyle vatandaşların ulaşımının yanı sıra Hadramevt Vadisi ile geçici başkent Aden ve Mısır arasında bağlantı kurulmasına katkı sağlanacağı aktarıldı.

Haberde açıklamasına yer verilen Hadramevt Vali Yardımcısı Amir el-Amiri ise Seyun Havalimanının Hadramevt Vadisi ile çevre bölgeler arasında hayati öneme sahip bir konumda olduğunu kaydetti.

Amiri, uçuşların yeniden başlatılmasının, resmi, güvenlik ve teknik kurumların çabaları sonucunda mümkün olduğunu aktardı.

Sivil Havacılık Genel Kurulu Başkanı Salih bin Nehid ise Uluslararası Seyun Havalimanı'nda uçuşların başlatılmasının rekor bir sürede gerçekleştiğine dikkati çekti.

İlgili kesimlerin gösterdiği yoğun çabadan övgüyle bahseden Bin Nehid, bu çalışmalar sayesinde düzenlemelerin onaylanmış standartlara uygun şekilde tamamlandığını belirtti.

Seyun Havalimanı'nın faaliyetleri, kendini fesheden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Hadramevt ilini ele geçirmek amacıyla bölgeye çok sayıda birlik sevk etmesinin ardından aralık ayı başında durdurulmuştu.

Yemen hükümet güçleri, Suudi Arabistan liderliğindeki Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu'nun desteğiyle başlatılan operasyonlar kapsamında bir hafta içinde bölgede kontrolü yeniden sağlamıştı.

Yemen'in doğusundaki Mehra ilinde bulunan ve yaklaşık bir aydır uçuşların askıya alındığı Uluslararası Gayda Havalimanı'nda da 11 Ocak'ta uçuşların yeniden başladığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de güvenlikleri darp edip banka aracını soydular

Banka aracını basıp milyonluk vurgun yaptılar
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
İzmir'de güvenlikleri darp edip banka aracını soydular

Banka aracını basıp milyonluk vurgun yaptılar
YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi