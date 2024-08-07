40 yıldır böylesi görülmedi! Sular altında kalan ülkede ölü sayısı vahim boyutta

Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde kentlerinde meydana gelen sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti. Felaket nedeniyle 500'den fazla aile de yerinden olurken, çok sayıda ev yıkıldı, 7 araç da su altında kaldı.

40 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Görgü tanıkları, Hudeyde'nin bazı bölgelerinde görülen yağmurun son 40 yılda görülmemiş bir yağış olduğunu söyledi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada ise "Taiz kentinde birkaç gün önce meydana gelen sel felaketinde 15 kişinin yaşamını yitirdiğinin" tespit edildiği belirtildi.