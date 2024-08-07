40 yıldır böylesi görülmedi! Sular altında kalan ülkede ölü sayısı vahim boyutta
Yemen'de meydana gelen sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla aile yerinden oldu, çok sayıda ev yıkıldı. 40 yıldır böylesi bir felaketin yaşanmadığı ülkede çok sayıda aracın da sular altında kaldığı ifade edildi.
Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde kentlerinde meydana gelen sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti. Felaket nedeniyle 500'den fazla aile de yerinden olurken, çok sayıda ev yıkıldı, 7 araç da su altında kaldı.
40 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Görgü tanıkları, Hudeyde'nin bazı bölgelerinde görülen yağmurun son 40 yılda görülmemiş bir yağış olduğunu söyledi.
Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan açıklamada ise "Taiz kentinde birkaç gün önce meydana gelen sel felaketinde 15 kişinin yaşamını yitirdiğinin" tespit edildiği belirtildi.