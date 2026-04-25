Yemen'de Islah Partisi'nin Aden'deki yöneticisi suikasta uğradı

Yemen Islah Partisi, partinin Aden'deki önde gelen isimlerinden Dr. Abdurrahman eş-Şair'in, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Partinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Şair'in, geçici başkent Aden'de suikasta kurban gittiği bildirildi.

Şair'in "2026 Robotik ve Yapay Zeka Turnuvası"na katılmak üzere Mansura ilçesine bağlı Kabuta bölgesindeki okuluna gittiği sırada hedef alındığı belirtildi.

Eğitim alanında tanınmış bir şahsiyet olan ve Islah Partisi yöneticilerinden Şair'e yönelik saldırının münferit olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu suikast, Aden'in Husilere karşı kurtarılmasında büyük emekleri olan parti kadrolarını ve halk direnişi liderlerini hedef alan sistematik suikastlar zincirinin bir parçasıdır."

Aden Emniyet Müdürlüğü ise olaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan, Yemen'deki 22 siyasi partiyi bünyesinde barındıran "Siyasi Partiler ve Oluşumlar Ulusal Bloku" da saldırıyı kınayan bir açıklama yayımladı.

Aden'deki güvenlik sisteminin derhal gözden geçirilmesi ve şehrin bir "hesaplaşma sahasına" dönüşmesinin engellenmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, hükümete, güvenlik zafiyetlerini giderme, failleri adalete teslim etme ve kenti kaos ortamından çıkarma çağrısında bulunuldu.