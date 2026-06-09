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Yemen'de ordu güçleriyle Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı

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Yemen'in Hudeyde ilinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan şiddetli çatışmalarda, Husilerin saldırısı püskürtüldü. Ordu, Husilere ağır kayıplar verdirdi. Çatışmalar 11 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın bir parçası.

Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde Yemen hükümetine bağlı ordu güçleri ile İran destekli Husiler arasında çıkan şiddetli çatışmalarda, Husilerin geniş çaplı saldırısının püskürtüldüğü bildirildi.

Yemen devlet televizyonunun haberine göre, Husiler, Hudeyde'nin güneyindeki Hays ilçesinde hükümet güçlerine ait mevzilere geniş çaplı saldırı düzenledi.

Televizyonun haberinde, saldırının ardından taraflar arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Haberde, ordu güçlerinin Husilerin saldırısını püskürttüğü, Husilere can kaybı ve askeri teçhizat açısından ağır kayıplar verdirdiği ifade edildi.

Çatışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yeniden alevlense de ülkede Nisan 2022'den bu yana görece bir sükunet hakim.

Başkent Sana ve birçok kent ile ilin kontrolünü 2014'ten bu yana elinde bulunduran Husiler ile Yemen hükümeti arasındaki savaş, 11 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Çatışmalar nedeniyle ülkenin altyapısında büyük yıkım meydana gelirken, Yemen dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor. Birleşmiş Milletler ise ülkede barışın sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesine yönelik girişimlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
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