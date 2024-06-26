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Yemen'de Husiler hacıları taşıyan uçakları alıkoydu

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Yemen'de Husiler, hacıları taşıyan 3 uçağı Uluslararası Sana Havalimanı'nda alıkoydu. Uçakları alıkonulan hacılar büyük panik yaşarken yetkililer, olayla ilgili acil müdahale çağrısında bulundu.

Yemen'de İran destekli Husilerin, hacıları taşıyan 3 uçağı Uluslararası Sana Havalimanı'nda alıkoyduğu belirtildi.
Yemen Havayollarından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin 25 Haziran'da havayollarına ait Airbus 320 model 3 uçağı alıkoyduğu belirtildi.

ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Sana Havalimanı'nda alıkonan 3 uçağın, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdulaziz Havalimanı'ndan kalkış yaptığı ve hac ibadetini yerine getirip yurda dönen yüzlerce hacıyı taşıdığı kaydedildi.

Yemen'de Husiler hacıları taşıyan uçakları alıkoydu

Suudi Arabistan'daki binlerce Yemenli hacının dönmek için sıra beklediğine işaret edilen açıklamada, Yemen Başkanlık Konseyi, hükümet, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, uluslararası hava taşımacılığı kuruluşları ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Yemen elçisi Hans Grundberg'e, Husilerin bu keyfi uygulamalarının son bulması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

1 AY ÖNCE DE 1 UÇAK ALIKONULMUŞTU

Husiler yaklaşık 1 ay önce de Yemen Havayollarına ait Airbus 330 model 1 uçağı alıkoymuştu. Yemen'deki Uluslararası Sana Havalimanı'ndan 6 yıl aradan sonra ilk ticari uçuş 16 Mayıs 2022'de Ürdün'ün başkenti Amman'a gerçekleşmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Suudi Arabistan Yemen İran Hac Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

VEFA:

İyi etmişler, hiç bırakmasınlar. Filistin bu haldeyken neyin hacı!..

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