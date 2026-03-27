Yemen'deki Husiler, hükümet güçleriyle çatışmalarda bir albayın öldüğünü duyurdu

Yemen'deki Husiler, hükümet güçleriyle yaşanan çatışmalar sonucu bir albaylarının hayatını kaybettiğini açıkladı. Başkent Sana'da düzenlenen cenaze töreni ile Mulatif Ahmed Muhammed el-Caki anıldı. Yemen'de 11 yıldır süren iç savaşta son dönemde bir durgunluk gözlemleniyor.

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberinde, başkent Sana'da albay rütbesindeki Mulatif Ahmed Muhammed el-Caki için cenaze töreni düzenlendiği belirtildi.

Haberde, Caki'nin hükümet güçleriyle yaşanan çatışmalarda hayatını kaybettiği kaydedildi.

Nisan 2022'den bu yana Yemen hükümetine bağlı güçler ile İran destekli Husiler arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşta göreceli bir durgunluk yaşanıyor.

Nisan 2023'te taraflar, İsviçre'de yürütülen müzakerelerin ardından Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM kolaylaştırıcılığında son esir değişimini gerçekleştirmiş ve yaklaşık 900 kişi serbest bırakılmıştı.

Tarafların elinde tuttuğu esir ve tutukluların kesin sayısı bilinmemekle birlikte, 2018'de İsveç'in Stockholm kentinde yapılan istişarelerde hükümet ile Husi heyetleri 15 binden fazla tutuklu ve mahkumun adının yer aldığı listeler sunmuştu.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de halen yaklaşık 20 bin civarında esir ve tutuklunun bulunduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai
