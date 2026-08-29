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Yemen'de 3 ilde tırmanan çatışmalar

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Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında Taiz, Dali ve Beyda'da çatışmalar yoğunlaştı. Husi İHA'sı düşürüldü, toplantı hedefli saldırıda 5 Husi öldü, kışlalara saldırı düzenlendi ve bir Husi subayı hayatını kaybetti.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında 3 ilde askeri gerilim tırmanırken, çeşitli cephelerde devam eden çatışmalarda çok sayıda Husi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen ordusuna bağlı 35. Zırhlı Tugay tarafından yapılan açıklamada, bugün ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinin güneyindeki Es-Salv ilçesi semalarında Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

Düşürülen İHA'nın fotoğrafının da yer aldığı açıklamada, İHA'nın nasıl düşürüldüğüne ilişkin ayrıntı verilmedi.

Dali'de Husilerin toplantısı hedef alındı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinden yapılan açıklamada, hükümete ait İHA'ların Dali vilayetinin Demt kentinin güney girişindeki Firdevs binasında toplantı yapan Husileri "nokta atışı hava saldırısıyla" hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 5 Husi'nin öldüğü ve bazı kişilerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca saldırı sonucu binanın içindeki mühimmat deposunun imha edildiği ve saldırının ardından bölgede yangın çıktığı kaydedildi.

Beyda'da Husi mevzileri vuruldu

Hükümete bağlı Amalika Tugayları da dün gece Beyda vilayetindeki cephede Husilere ait çok sayıda kışla ve mevziyi yoğun ve nokta atışı saldırılarla hedef aldığını açıkladı.

Açıklamada, saldırılarda çok sayıda Husi unsurunun öldüğü ve hedef alınan kışlalarda hasar oluştuğu belirtildi.

Saldırının, Husilerin hareketliliği ve konuşlandıkları noktaların tespit edilmesinin ardından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, operasyonun Husilerin Lahic vilayeti sınırındaki Beyda cephelerinde artan askeri hareketliliğine ve tahkimatlarına karşılık vermek??????? amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

Husiler bir subayının öldüğünü açıkladı

Husiler ise dün akşam hükümet güçleriyle yaşanan çatışmalarda bir subaylarının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce vilayetinde Yüzbaşı Nebil Kasım Salih el-Yezidi için cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA
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