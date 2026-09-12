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Yemen'de hükümet güçleri, Dali vilayetinde Husilere hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı

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Yemen hükümetine bağlı "Vatan Kalkanı Güçleri", ülkenin güneybatısındaki Dali vilayetinde Husilere ait mevzilere "nokta atışı" hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

Yemen hükümetine bağlı "Vatan Kalkanı Güçleri", ülkenin güneybatısındaki Dali vilayetinde Husilere ait mevzilere "nokta atışı" hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

Vatan Kalkanı Güçleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Dali'de Husilerin mevzilerine yönelik "insansız hava araçlarıyla nokta atışı saldırılar" yaptığını bildirdi.

Açıklamada, paylaşılan görüntülerin İHA'larla hedef alınan ve çok sayıda Husi'nin bulunduğu belirtilen bölgeye ait olduğu kaydedildi.

Saldırıya ilişkin ayrıntıya yer verilmezken, Husiler konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirmesinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirmişti.

Hükümet güçleri ise El-Cevf vilayetinde ilerleme kaydederek il merkezi Hazm kentine yaklaşmıştı.

Kaynak: AA
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