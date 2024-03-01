Yemen'de hanelerin yarısı yeterli gıdaya erişemiyor

SANA, 1 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından yürütülen ve Perşembe günü açıklanan bir gıda güvenliği değerlendirmesine göre, Yemen'deki hanelerin yarısından fazlası an itibarıyla yeterli gıdaya erişemiyor. Bu endişe verici artış büyük ölçüde, Husi grubu tarafından kontrol edilen bölgelerde insani yardımın askıya alınmasından kaynaklanıyor.