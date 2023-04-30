Yemen'de baraj çöktü: 7 ölü
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Yemen'in Al-Mahwit kentinde bulunan baraj, şiddetli yağışlar sonrası çöktü. Felakette ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.
Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan Al-Mahwit kentindeki Hafaş ilçesinde bulunan Al-Aqabi Barajı şiddetli yağış nedeniyle çöktü. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Baraj yakınındaki evler sular altında kalırken, bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yemen'de 2014'den bu yana devam eden iç savaş nedeniyle çok sayıda barajın ve su yolunun bakımları yapılamıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel