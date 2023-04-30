Yemen'de baraj çöktü: 7 ölü

Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan Al-Mahwit kentindeki Hafaş ilçesinde bulunan Al-Aqabi Barajı şiddetli yağış nedeniyle çöktü. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Baraj yakınındaki evler sular altında kalırken, bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yemen'de 2014'den bu yana devam eden iç savaş nedeniyle çok sayıda barajın ve su yolunun bakımları yapılamıyor.