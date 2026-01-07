Yemen'de Başkanlık Konseyine bağlı Vatan Kalkanı Güçleri, Aden'e ilerliyor

Yemen'de Başkanlık Konseyi'ne bağlı silahlı güçlerin ülkenin güneyindeki Aden kentine doğru ilerlediği bildirildi.

Ülkede 2014'te başlayan iç savaşla Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesinin ardından geçici başkent olarak ilan edilen Aden, bir süredir güneyde ayrılıkçı talepleriyle bilinen Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) kontrolünde bulunuyor.

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalı, Yemen'de Başkanlık Konseyi'ne bağlı Vatan Kalkanı Güçleri'nin Aden'e yöneldiğini duyurdu.

Askeri hareketlilik, Başkanlık Konseyi Güçlerinin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen'de Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu'nun desteğiyle ülkenin doğusundaki Mehra ve Hadramevt vilayetlerinde kontrolü yeniden sağlamasının ardından gerçekleşiyor.

Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik ed-Dali bölgesinde gece saatlerinde "önleyici saldırı" yapıldığını duyurmuştu.

Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zübeydi'nin bilinmeyen bir yere "kaçtığını" belirtmişti.

Daha sonra Koalisyon güçleri yaptıkları açıklamada, Zübeydi'nin "Aden'de birkaç saat içinde karışıklık çıkarmak amacıyla, Mumin el-Sakkaf ve Muhtar el-Nubi liderliğindeki unsurlara silah ve mühimmat dağıttığını" açıklamıştı.

Yemen Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise GGK Başkanı Zübeydi'nin konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil, adli süreç başlatıldığı bildirilmişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından GGK, Zübeydi'nin Aden'de görevine devam ettiğini iddia etmişti.

Askeri kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı olan Vatan Kalkanı Güçleri, ülkenin en güneyinde yer alan ve geçici başkent olan Aden kenti güzergahında doğu tarafından ilerlediğini bildirdi.

Öte yandan kaynaklar, Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdurrahman Salih el-Mahrami'ye bağlı Amalika Tugayları'nın Aden kentindeki Başkanlık Sarayı ve bir bölgeyi abluka altına aldığını kaydetti.

Başkanlık Konseyi Üyesi ve Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı olan Mahrami, son gelişmelerin ardından, pozisyonunu değiştirerek bağlılığının Konsey Başkanı Reşad el-Alimi'ye olduğunu ilan ederek Zübeydi'nin Konsey üyeliğinin düşürülmesine onay verdi.

Siyasi gözlemciler, ülkedeki güç dengesi ve kontrolün Alimi liderliğindeki Konsey lehine döndüğünü gören Amalika Tugayları'nın Vatan Kalkanı Güçleri'nin yanında yer almayı tercih ettiğine dikkati çekiyor.