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Yemen'de ABD'nin Husilere Hava Saldırısı: 22 Ölü

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Husilerin, Yemen'in Hudeyde kentinde ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmesi üzerine olayın detayları ortaya çıkmaya başladı. Saldırıda 5 sağlık görevlisi de yer alıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Husilere ait el-Mesire televizyonunda yer alan habere göre, ABD savaş uçakları, Hudeyde kentine bağlı Es-Salif ilçesindeki Ras İsa Limanı'nı iki kez hedef aldı.

Saldırıda 5'i sağlık görevlisi 22 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Sivil savunma ve kurtarma ekipleri, saldırı sonucu limanda çıkan yangını söndürmek ve yaralıları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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