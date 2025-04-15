Yemen'de ABD Hava Saldırılarında 123 Sivil Hayatını Kaybetti

SANA, 15 Nisan (Xinhua) -- Husi yönetimindeki sağlık yetkililerine göre ABD ordusunun mart ortasından bu yana Yemen genelinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk 123 sivil hayatını kaybetti, 247 kişi ise yaralandı.

Yetkililer bu açıklamayı, ABD'nin pazar gecesi geç saatlerde Yemen'in başkenti Sana'nın batı kesimlerinde bir seramik fabrikasına düzenlediği hava saldırısının ardından yaptı. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralanmıştı.

Sağlık yetkililerinin 9 Nisan'daki açıklamasında, ABD hava saldırılarında 107 kişinin öldüğü, 223 kişinin ise yaralandığı belirtilmişti.