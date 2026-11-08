Yemen'de 9 ordu subayı çatışmalarda öldü, Marib'de cenaze töreni düzenlendi

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Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında devam eden çatışmalarda 2'si saha komutanı olmak üzere 9 ordu subayının yaşamını yitirdiği ve 4 ilde çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Yemen ordusuna ait resmi internet sitesi "26 Eylül"de yer alan haberde, ordu güçlerinin 5 Ekim'de başlattığı " Yemen'in Şafağı" operasyonu kapsamında şiddetlenen çatışmaların birçok cepheye yayıldığı belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Marib kentinde, Husilere karşı yürütülen operasyonlar sırasında 2'si saha komutanı olmak üzere 9 subayın hayatını kaybettiği belirtilen haberde, subaylar için cenaze töreni düzenlendiği aktarıldı.

Haberde, subayların öldüğü olaylara ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Yemen'in Marib, Lahic, Sada ve Taiz olmak üzere 4 ilinde, ordu güçleri ve İran destekli Husiler arasında çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

Yemen ordusunun, ABD merkezli sosyal medya platformundaki X hesabından yaptığı açıklamada, Lahic ilinin güney ve güneybatı cephelerinde Husilere ait mevzilerin silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve topçu atışlarıyla hedef alındığı duyuruldu.

Husilere yönelik saldırılara ilişkin siperlerin ve askeri hedeflerin vurulduğu belirtilen açıklamada, can kaybı ve yaralı sayısı konusunda bilgi verilmeden "ağır kayıplara yol açtığı" ifade edildi.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan habere göre, Suudi Arabistan kuzeydeki Sada ve güneybatıdaki Taiz vilayetlerine hava saldırıları düzenledi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'a yönelik balistik ve seyir füzeleri ile İHA'ların kullanıldığı "4 nitelikli saldırı" düzenlediklerini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA da Riyad'daki petrol şirketi Aramco'ya ait bir binanın hedef alınması sonucu binaya isabet eden şarapnel parçalarıyla sınırlı hasar meydana geldiği bildirdi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA