BM, Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası anlaşmasından memnun

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ile Husiler arasında ülkedeki çatışmayla bağlantılı tutukluların serbest bırakılması konusunda varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden, Grundberg'in yazılı açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada Grundberg, "Amman'da 14 hafta süren doğrudan görüşmelerin ardından, burada bulunan tarafların 1600'den fazla çatışmayla bağlantılı tutuklunun serbest bırakılması konusunda anlaştığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın Yemen'deki mevcut çatışmanın başlamasından bu yana taraflar arasında yapılan en büyük tutuklu serbest bırakma sayısını içerdiğini belirten Grundberg, bunun derin güvensizlik ve uzun süreli çatışma ortamında bile diyaloğun sonuç verebileceğini gösterdiğini vurguladı.

Grundberg, bir sonraki kritik adımın uygulama olduğuna işaret ederek, "Bugünkü anlaşmanın Yemen halkının en çok ihtiyaç duyduğu şey olan sürdürülebilir bir barış konusunda ilerleme sağlamak için güven ve itimat oluşturacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen hükümetinin müzakere heyeti başkanı yardımcısı Yahya Muhammed Kezman, ABD merkezli X platformundaki hesabından bugün yaptığı açıklamada, Ürdün'ün başkenti Amman'da Husiler ile "tarihin en büyük esir takası anlaşmasının imzalandığını" belirtmişti.

Anlaşmanın her iki taraftan toplam 1728 kişinin serbest bırakılmasını kapsadığını belirten Kezman, bu kişiler arasında Husilerin uzun yıllar hapishanede tuttuğu asker ve güvenlik güçlerinin yanı sıra bazı siyasetçi ve gazetecilerin de bulunduğunu kaydetmişti.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.