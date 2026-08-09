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Yemen'de El-Muha'ya Husi Saldırısına Sert Yanıt

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Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Tarık Salih, Husilerin El-Muha kentine düzenlediği saldırıya yanıt verileceğini belirtti. Saldırıda 7 kişi öldü, limanda hasar oluştu; hükümet güçleri 11 İHA düşürdü ve bir bot imha etti.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi ve Ulusal Direniş Güçleri Komutanı Tarık Salih, İran destekli Husilerin (Ensarullah Hareketi) Taiz vilayetine bağlı El-Muha kentine düzenlediği saldırılara yanıt verileceğini belirtti.

Ulusal Direniş Güçlerine ait "2 Aralık" haber sitesinde yer alan habere göre Salih, Batı Sahili'ndeki Ulusal Direniş Güçleri Merkez Operasyon Odası'nı ziyaret ederek sahadaki durumu inceledi.

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Salih, El-Muha kenti, limanı ve Batı Sahili cephelerindeki saha ve güvenlik durumunun tamamen kontrol altında olduğunu vurguladı.

Silahlı kuvvetlerin tüm cephelerde en üst düzeyde teyakkuzda olduğunu belirten Salih, "El-Muha'ya yönelik bu saldırı suçu yanıtsız kalmayacak." ifadesini kullandı.

Komuta kademesiyle yaptığı görüşmelerde tahkimat, eğitim ve planlamanın "düşman planlarını" boşa çıkarmadaki önemine dikkati çeken Salih, saldırıların ardından gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmişti

Stratejik Babülmendep Boğazı'na yakın konumda bulunan Taiz vilayetine bağlı El-Muha Limanı, 2022'den bu yana ilk kez bugün, Husilerin füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği yoğun bombardımana maruz kalmıştı.

Saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve limanda ağır maddi hasar meydana geldiği bildirilmişti.

Öte yandan hükümet güçleri, Husilerin saldırılarında kullandığı 11 İHA'nın düşürüldüğünü ve limana saldırmaya çalışan bir botun imha edildiğini duyurmuştu.

Nisan 2022'de sağlanan görece sakinliğin ardından, Yemen hükümeti ile Husiler arasında temmuz ayının başından bu yana askeri gerilim yeniden tırmanışa geçti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Aden merkezli Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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