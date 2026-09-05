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Yemen'den Husi'lere Babülmendeb Uyarısı

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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husilere Babülmendeb Boğazı'nda maceraya girişmeleri halinde 'ağır yıpranma' ile karşılaşacakları uyarısında bulundu. Alimi, devletin boğazın kontrolünü İran'a bırakmayacağını vurguladı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husilerin (Ensarullah Hareketi) Babülmendeb Boğazı konusunda girişeceği her türlü maceranın hareket için "ağır bir yıpranmaya" dönüşeceği uyarısı yaptı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sıfatıyla Alimi'nin ofisinden bir kaynak, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kaynak, Alimi ve Başkanlık Konseyi üyelerinin, "İran tarafından desteklenen terörist Husilerin tırmandırdığı gerilim karşısında, Taiz vilayetindeki cephelerde saha durumunu ve askeri operasyonların seyrini günün her saati yakından takip ettiğini" belirtti.

Kaynağın açıklamasına göre, Husileri, gerilimi tırmandırmalarının insani sonuçlarından ve sivillere yönelik ihlallerinden tam sorumlu tutan Alimi, çatışma bölgelerinden yüzlerce ailenin yerinden edilmesine de örgütün yol açtığını kaydetti.

Husileri "Yemenlilerin hayatını hiçe saymakla ve vatandaşları kendi mezhepçi projeleriyle destekçilerinin ajandalarına 'yakıt' yapmaya ısrar etmekle" suçlayan Alimi, devletin ve Silahlı Kuvvetlerin, İran'ın Babülmendeb Boğazı'nı kontrol etme hedefine hiçbir koşul altında izin vermeyeceğini vurguladı.

Alimi, "Bu bölgelere yönelik her türlü macera, terörist milisler için ağır bir yıpranmaya dönüşecektir." ifadesini kullandı.

Yemen halkına seslenen Alimi, şunları kaydetti:

"Bu mücadeleyi güven ve gururla takip eden halkımız müsterih olsun ki, Silahlı Kuvvetler bugün sarsılmaz bir irade, tek bir komuta kademesi ve mücadelenin doğası ile düşmanın hedeflerini tam olarak kavrayan bir bilinçle savaşmaktadır. Bu milisler, devletini, onurunu ve geleceğini savunan bir halkın iradesi karşısında asla tutunamayacaktır."

Alimi, ayrıca Silahlı Kuvvetlere sivillerin korunması, yerleşim alanlarının güvenliğinin sağlanması ve yerinden edilmiş ailelerin tahliyesi ile insani yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatını verdi.

Kaynak: AA
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