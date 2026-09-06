Yemen lideri: Husilerin yanlış hesapları çöküş getirecek

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husilerin yanlış hesaplarının, kendileri için kapsamlı çöküşün kapılarını araladığını belirtti.

Alimi, Yemen hükümet güçlerinin Hudeyde vilayetine bağlı Hays ilçesini Husilerin kontrolünden kurtarmasının ardından açıklama yaptı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yayımlanan haberde, Alimi'nin operasyonlardaki son gelişmelere ve detaylara ilişkin ordu komutanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği, askeri görevlerin sorumluluk ve yetkinlikle sürdürülmesi, inisiyatifin korunması ve operasyon bölgesindeki farklı birlik ve unsurlar arasındaki koordinasyon düzeyinin artırılması yönünde talimat verdiği kaydedildi.

Alimi, hükümet güçlerinin Hudeyde vilayetinin güneyindeki Hays ilçesinin kontrolünü ele geçirmesini takdir etti.

Husilerin, eylemlerinin sonuçlarına katlanacağını aktaran Alimi, "Yemen'in en çetin cephelerinden birinde devleti ve silahlı kuvvetlerini sınamayı seçtiler. Şimdi ise yanlış hesaplarının, kendileri için kapsamlı çöküşün kapılarını araladığını anlamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Alimi, Taiz'in, Husileri destekleyenlerin projeleri ve gündemleri için güvenli bir geçiş noktası olmayacağını, saldırılarına karşı koyarak sahada inisiyatifi ele geçiren silahlı kuvvetlerin ülkenin tamamındaki toprakları geri alabilecek ve vatandaşları ile ülkenin yüksek çıkarlarını savunmaya ilişkin anayasal görevini sürdürebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Yemen hükümet güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde ve Taiz ile orta kesimindeki İbb vilayetlerini birbirine bağlayan noktada bulunması nedeniyle stratejik öneme sahip Hays ilçesinin Husilerin kontrolünden kurtarıldığını açıklamıştı.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan haberde, Husiler ile hükümet güçleri arasında Taiz ve Hudeyde'de çatışmalar yaşandığı, hükümet güçlerinin Husilerin elindeki bölgelerde ilerlediği aktarılmıştı.

Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere ülkenin genelinde kontrolü elinde bulunduran Husiler ile uluslararası alanda tanınan meşru hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar ülkenin çeşitli bölgelerinde devam ediyor.

Son dönemdeki çatışmalar, 2022 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki ateşkes sürecinden bu yana bölgede görülen en şiddetli çatışma dalgaları arasında yer alırken, uluslararası merciler Yemen'in yeniden geniş çaplı bir çatışma sarmalına sürüklenebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA