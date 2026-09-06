Haberler

Kafede kanlı hesaplaşma: 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kafede kanlı hesaplaşma: 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli’de iki grup arasındaki alacak verecek anlaşmazlığı, silahlı saldırıya dönüştü. Merkezefendi’de bir kafeye ticari araçla gelen şüpheliler, içeride oturan gruba ateş açtı. Karşılıklı silahların kullanıldığı olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında yaşanan alacak verecek tartışmasının ardından bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Tarafların karşılıklı ateş açtığı olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 4 kişi yaralandı.

KAFEDE OTURANLARA ATEŞ AÇTILAR

Olay, saat 22.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu 49. Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında gündüz saatlerinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Taraflardan birinin karşı gruptaki kişilerin kafede oturduğunu görmesinin ardından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Ticari bir araçla bölgeye gelen şüpheliler, kafede bulunan kişilere doğru peş peşe ateş açtı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Saldırıya kafede bulunan karşı tarafın da silahla karşılık vermesi üzerine bölgede çatışma çıktı. Silah sesleri çevrede büyük paniğe neden olurken, olay kısa sürede büyük bir kargaşaya dönüştü.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden bazıları, geldikleri ticari araçla olay yerinden kaçtı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, acı haberi alarak olay yerine gelen yaralı ve hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Polis ekipleri, olay yerinde toplanan aileleri sakinleştirmek için yoğun çaba gösterdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı bölgede, olay yeri ve yaralıların götürüldüğü hastanelerin çevresinde de çevik kuvvet ekipleri görevlendirildi.

Polis, saldırının faillerinin yakalanması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş hayatını kaybetti

Kanserle mücadele eden belediye başkanından acı haber

Ankara-İzmir arasında 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek

İki büyükşehir arasındaki 14 saatlik yol 3,5 saate düşecek
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...
Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi

Ülkenin en ünlü sunucusu idama mahkum edildi! İşlediği suçlar bomba
367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar

Ne olacak bu takımın hali? 367 milyon euro 0 gol

Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir

Taraftarı kahreden haberi duyurdular
Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi

Ankara sokaklarında sürpriz! Kamerayı geri sarınca gözlerine inanamadı