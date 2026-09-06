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Gaziantep'te dağlık alanda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te dağlık alanda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli iki grup, konuşmak için Tahtaköprü Barajı yakınlarındaki dağlık alanda buluştu. Görüşme sırasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak için Tahtaköprü Barajı yakınlarındaki dağlık alanda buluştu.

İKİ TARAF DA SİLAHLARINA DAVRANDI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Buluşma sırasında gruptakiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Cenazeler ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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