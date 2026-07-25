Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi: "Hükümet, seyrüsefer hatlarını korumak için Koalisyon ile çalışıyor"

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Husiler (Ensarullah Hareketi) ile Suudi Arabistan arasında Kızıldeniz'de yaşanan gerilimin ardından hükümetinin Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ile deniz yollarını korumak ve tehditlere kararlılıkla yanıt vermek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Alimi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin "deniz yollarını koruma ve terörle mücadele" konusundaki kararlılığını vurguladı.

Yemen hükümetinin Arap Koalisyonu ve uluslararası toplumdaki ortaklarıyla yakın işbirliğini sürdürdüğünü ifade eden Alimi, "Deniz hatlarını korumak ve terörle mücadele etmek ulusal bir sorumluluk olduğu kadar Yemen'in, bölgenin güvenliği ile uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik sarsılmaz bir taahhüttür." değerlendirmesinde bulundu.

Husileri "İran'ın ajandasına hizmet etmek uğruna tırmanışı sürdürme ve Yemen halkının çıkarlarını riske atmakla" suçlayan Alimi, Husilerin bu yaklaşımı sürdürmesinin ülkenin kaynaklarını tüketmekten başka bir işe yaramayacağını ve Yemenlilerin darbeyi sona erdirip devlet kurumlarını geri kazanma kararlılığını değiştiremeyeceğini kaydetti.

"Husiler ve destekçilerinin, ne zaman bir sükunet fırsatı doğsa ülkeyi ardı ardına krizlere sürüklemekte ısrar ettiğini" savunan Alimi, "Husilerin Yemen halkının devlet, onur, güvenlik ve istikrar beklentilerini görmezden geldiğini" öne sürdü.

Alimi, tırmandırıcı tutumun acıları uzatmaktan ve ülkenin kalan imkanlarını heba etmekten başka bir sonuç doğurmayacağını belirterek, "Yemen halkı, devlet kurumlarını yeniden kurma ve hakimiyetini ülke genelinde sağlama hedefine bağlı kalmaya devam edecektir. Milislerin önünde bu gerçekleri kabullenmekten başka bir seçenek yoktur." dedi.

Ne olmuştu?

İran destekli Husiler, 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik, Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgelere abluka uyguladığını belirterek, "deniz seyrüsefer yasağı" olarak nitelendirdikleri bir uygulama başlattıklarını duyurmuştu.

Husiler, 22 Temmuz akşamı, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını ve saldırılar sonucunda gemilerde yangın çıktığını ileri sürmüştü.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşansa da Nisan 2022'den bu yana görece bir sakinlik hakim.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin bazı kent ve illerini kontrolünde tutuyor.

Kaynak: AA