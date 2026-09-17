Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi'den uluslararası müttefiklere "stratejik ortaklık" çağrısı

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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, hükümet ile uluslararası ortakları arasındaki ilişkinin kriz yönetimiyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, güvenlik, caydırıcılık, devlet kapasitesinin geliştirilmesi, limanların korunması ile terör ve kaçakçılıkla mücadeleyi kapsayan "stratejik ortaklığa" dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Alimi, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Fransa'nın Yemen Büyükelçisi Catherine Corm-Kammoun'u kabul etti.

Görüşmede Alimi, güçlü bir Yemen'in varlığının artık "bölgesel ve uluslararası güvenlik için zorunluluk" haline geldiğini belirtti.

Hükümet ile uluslararası ortakları arasındaki ilişkinin kriz yönetiminden "stratejik ortaklığa" taşınması gerektiğini ifade eden Alimi, bu ortaklığın güvenlik ve caydırıcılık, devlet kapasitesinin geliştirilmesi, limanların korunması, terör ve kaçakçılıkla mücadele alanlarını kapsaması gerektiğini kaydetti.

Yemen ordusu Husilerin saldırısını püskürttü

Öte yandan Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde Husilerin düzenlediği saldırının püskürtüldüğünü ve örgüte ait mevziler ile takviye birliklerinin vurulduğunu duyurdu.

Orduya bağlı Taiz Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, Taiz'in batısındaki Cebel Habeşi ilçesine bağlı El-Anin cephesinde Husilerin düzenlediği saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca savaş uçaklarının Taiz'in güneydoğusundaki Mefrak ez-Zikra, Dimne bölgesi ve Er-Rahide'de Husilere ait mevziler ile takviye birliklerini bombaladığı kaydedildi.

Hava saldırılarının sonuçlarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA