Yemen Başbakanı Zindani, Antalya Diplomasi Forumu'nda değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

ZEYNEP HİLAL DURAN - Yemen Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şai Muhsin ez-Zindani, Türkiye'nin daima Yemen halkının yanında olduğunu belirterek, iki ülke arasında tarihi ilişkilere vurgu yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında Antalya'da bulunan Zindani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki ve bölgedeki gelişmeler ile Türkiye-Yemen ilişkilerini değerlendirdi.

Yemen ile Türkiye arasında tarihi güçlü ilişkiler bulunduğunu belirten Zindani, iki ülke arasında kardeşlik ve dostluk esasına dayalı ilişkilerden övgüyle bahsederek, "Bugün burada bulunmam da bu güçlü ilişkilerin somut örneğidir." dedi.

Bu noktada forumun çok iyi bir fırsat sunduğunu belirten Zindani, "Diplomasi Forumu, devlet liderleri ve yöneticileriyle iletişim kurmak, özgürce fikir alışverişinde bulunmak için çok iyi bir fırsat." diye konuştu.

Türkiye'nin daima Yemen halkının yanında olduğunu, iki ülke arasında pek çok alanda işbirliği bulunduğunu ifade eden Zindani, ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yemen'in yıllardır devam eden iç savaşın gölgesinde ciddi bir insani krizden geçtiğini aktaran Zindani, bu krizin sona ermesi için uluslararası aktörlerin çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Yemen halkının sıkıntılarının giderilmesi için çalıştıklarını belirten Başbakan Zindani, uluslararası toplumun şu an dikkatini başka krizlere çevirdiğini ancak içinde bulunduğu durumda Yemen'e daha fazla yardım ve destek sunulmasını gerektiğini kaydetti.

"Husiler, Yemen halkının çıkarlarını gözetmiyor"

Husilerin, en baştan beri yalnızca Yemen için değil tüm bölgenin güvenlik ve istikrarı için bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Zindani, "Kızıldeniz'de yaşanan son gelişmeler de Husilerin, İran'ın maşası olarak hareket ettiğini, Yemen halkının çıkarlarını gözetmediğini bir kez daha ortaya koydu. Aynı şekilde iddia ettikleri gibi Filistin davasını da gözetmiyorlar." dedi.

Şu an sınırlı da olsa Husilerin krize müdahil olmasının İran bağlantılı olduğunu, grubun kendi başına hareket etmediğini ortaya koyduğunu söyleyen Zindani, Husilerin, kendi ulusal gündemlerine öncelik vermediğini dile getirdi.

"Yemen'deki güvenlik zafiyeti tüm bölgeyi etkiliyor"

Ülkesindeki güvenlik ve istikrarın tüm bölgeyi etkilediğine işaret eden Zindani, şöyle devam etti:

"Yemen'in dünyanın önem verdiği stratejik bir konumu bulunuyor. Yemen'de yaşanan güvenlik zafiyetinin, tüm bölge güvenliğine, deniz güvenliğine ve uluslararası ticarete olumsuz yansımaları oluyor. Son yaşananlar Kızıldeniz'in stratejik önemini ortaya koydu. İran destekli Husiler gibi Babu'l Mendep Boğazı'nın herhangi bir rejimin ya da ülkenin işbirlikçisi olan bir gücün eline bırakıldığında uluslararası güvenlik için bir tehdit oluşturduğunu da gösterdi."

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit eden İran'ın Babu'l Mendep Boğazı'yla da tehdit ettiğini hatırlatan Zindani, "İran nerede, Babu'l Mendep nerede? İran bu tehditleri Husiler aracığıyla yapıyor." diye konuştu.

"Husiler, barış çabalarını baltalıyor"

Husilerin, Birleşmiş Milletlerin (BM) tüm barış çabalarını baltaladığını kaydeden Zindani, Yemen hükümetinin masada öncelikle barış seçeneğine yoğunlaştığını vurgulayarak, "Hükümet her ne kadar öncelikle barıştan yana olsa da bu barış için tüm kapılar kapandığında devlet egemenliğini sağlamak için başka seçeneklere de başvurmayacağı anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Yemen'in iyi bir geleceği olacağını söyleyen Zindani, Yemen halkının 10 yıldır savaş nedeniyle sıkıntılar çektiğini belirterek, "Bu böyle devam etmeyecek. Devlet, meşruiyet ve Yemen halkının barış ve istikrar içinde yaşama hakkı kazanacak. Savaşın sona ermesi için çalışıyoruz. Bu durum daha fazla uzamayacak." şeklinde konuştu.