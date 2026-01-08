Haberler

Batman'da gaz zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Batman'da gaz zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Batman'ın Beşiri ilçesinde yemek yaparken ocaktan sızan gazdan zehirlenen 87 yaşındaki Zeynep Atmaca hayatını kaybetti. Eşi Ahmet Atmaca'nın ise hayati tehlikesi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde yemek yaptıkları ocaktan sızan gazdan zehirlenen Zeynep Atmaca (87) hayatını kaybetti, eşi Ahmet Atmaca'nın (82) ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, 6 Ocak'ta akşam saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar köyünde meydana geldi. Zeynep ve Ahmet Atmaca'dan haber alamayan yakınları eve gittiklerinde çifti hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, çiftin evde yemek yapmak için kullanılan ocaktan sızan gazdan zehirlendiği belirlendi. Yapılan kontrolden Zeynep Atmaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Atmaca ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Atmaca'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

