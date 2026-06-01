Sarıyer'de Yemek Borcunu İsteyen Komşusunu Silahla Tehdit Etti: 'Hepinizi Vuracağım'

SARIYER'DE YEMEK BORCUNU İSTEYEN KOMŞUSUNU SİLAHLA TEHDİT ETTİ: 'HEPİNİZİ VURACAĞIM'

Doğan Can CESUR / - SARIYER'de lokanta çalışanı Burak K. (29), yemek borcunu istemek için çalışanını yan tarafta bulunan dükkan sahibine gönderdi. İddiaya göre borcu olan Hasan D. (34), lokantaya gelerek "Silahımı alıp geleceğim, hepinizi vuracağım" diyerek tehditte bulundu; ardından da yanında çalışan Sinan İ.'ye (33) "Silahımı getir" talimatı verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sinan İ.'yi motosikletle sokaktan uzaklaşırken yakaladı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilen Sinan İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hasan D. tutuklandı. İki şüphelinin toplam 46 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, 30 Nisan Perşembe günü saat 17.45 sıralarında Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lokantada çalışan Burak K. ile bitişikteki dükkanda bulunan mobilya işletmesinin sahibi Hasan D. arasında geçmişe dayanan yemek borcu nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Burak K., parasını alamaması nedeniyle çalışanını Hasan D.'nin yanına gönderdi. Burak K.'nin iddiasına göre Hasan D., daha sonra lokantaya gelerek "Silahımı alıp geleceğim, hepinizi vuracağım" diyerek tehditte bulundu. Ardından yanında çalışan Sinan İ.'ye "Silahımı getir" talimatı verdi. Tehdit edilen Sinan İ. yaşanan olayın ardından iş yerinden ayrıldı.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

İhbar üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasan D.'yi iş yerinde yakaladı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Sinan İ.'nin motosikletle iş yerinden uzaklaştığını tespit etti. Polis ekipleri, Sinan İ.'yi caddede durdurdu. Yapılan aramada üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilen Sinan İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİLERİN TOPLAM 46 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ile 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sinan İ. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasan D. ise aynı suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan D.'nin daha önceden poliste 'Kasten yaralama', 'Gasp' ve 'Mala zarar verme' suçları başta olmak üzere 32, Sinan İ.'nin ise 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve benzeri suçlardan 14 kaydı olduğu belirtildi. İki şüphelinin toplam 46 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı