Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç

Beyoğlu'ndaki bir restoranda yemek yiyen müşterinin yemeğinden çıkan böcek dudağını ısırdı. Şikayet üzerine işletme hakkında "Taksirle yaralama" ve "Hijyen eksikliği" iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 4 Mart akşamı bir ocakbaşına giden müşteri, sipariş ettiği yemeği yerken tabağında böcek olduğunu fark etti.

YEMEKTEN ÇIKAN BÖCEK DUDAĞINI ISIRDI

İddiaya göre müşteri bu sırada dudağında ısırık benzeri bir yaralanma oluştuğunu fark etti. Yaşadığı olayın ardından hastaneye giden müşteri, aldığı doktor raporuyla birlikte polise şikayette bulundu. 

İŞLETMEYE SORUŞTURMA

EnSonHaber'in haberine göre; başvuru üzerine işletme hakkında “taksirle yaralama” ve hijyen kurallarına aykırılık iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca hijyen denetimi yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine de bilgi verildi.

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
