Yelkenli Tekne Çınarcık Açıklarında Kurtarıldı
Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında motoru arızalanan yelkenli tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Marmara Denizi'nde, Çınarcık açıklarında motoru arızalanan 'Pluto' isimli yelkenli tekne için yardım çağrısında bulunuldu. Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla kurtarılan yelkenli tekne, Setur Marina'ya çekildi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesi açıklarında motoru arızalanan yelkenli tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Marmara Denizi'nde, Çınarcık açıklarında motoru arızalanan "Pluto" isimli yelkenli tekne için yardım çağrısında bulunuldu.
Bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla kurtarılan yelkenli tekne, Setur Marina'ya çekildi.