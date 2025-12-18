Haberler

Adana'da yeğenini öldüren sanık 11 yıl 8 ay hapse çarptırıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde, yeğenini tabancayla öldürdüğü iddia edilen A.A.'ya 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Adana'nın Karataş ilçesinde, yeğenini tabancayla öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık A.A. (35) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, A.A'nın boşanıp tekrar aile büyüklerinin araya girmesiyle birlikte yaşamaya başladığı eski eşi C.S'ye sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle yeğeni Batuhan Bulut'u evlerinin önünde tabancayla öldürdüğünü ifade etti.

İlk haksız hareketin maktulden kaynaklandığının tespit edildiğini anlatan savcı, A.A'nın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık A.A. ise önceki celselerde yaptığı savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "Maktul olay anında direkt bana silahını çekti. Batuhan'ı öldürme amacım yoktu. Hedef gözetmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki taraf avukatı ise cinayetin tasarlayarak gerçekleştirildiğini savunarak, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Adana'nın Karataş ilçesi Meletmez Mahallesi'nde 7 Mayıs 2023'te A.A, iddiaya göre boşandıktan sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle tekrar birlikte yaşamaya başladığı eski eşi C.S'ye sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yeğeni Batuhan Bulut'u silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

