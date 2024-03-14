Yeğen, amcasını vurarak öldürdü
Konya'nın Ereğli ilçesinde yeğeni tarafından tabanca ile vurulan kişi, hastanede hayatını kaybetti. A.D. (15) ile amcası Gökhan D. (33) arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce A.D, tabanca ile amcasına ateş etti. Ağır yaralanan Gökhan D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan A.D'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde yeğeni tarafından tabanca ile vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, A.D. (15), Çimencik Mahallesinde karşılaştığı amcası Gökhan D. (33) ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda A.D, tabanca ile amcası Gökhan D'ye ateş etti.
Ağır yaralanan Gökhan D, ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan A.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.