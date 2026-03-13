YEE tarafından Arnavutluk'ta Mehmet Akif Ersoy şiir okuma ve bilgi yarışması düzenlendi

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla Mehmet Akif Ersoy şiir okuma ve bilgi yarışması programı düzenlendi.

İşkodra YEE binasında gerçekleştirilen programa öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

YEE Arnavutluk Koordinatörü Oğuzhan Sakoğlu, yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasının ve İstiklal Marşı'nın taşıdığı bağımsızlık ruhunun genç nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Programın ilk bölümünde öğrenciler, Ersoy'un eserlerinden seçilen şiirleri okuyarak şiir okuma yarışmasında performanslarını sergiledi.

Öğrenciler "İstiklal Marşı", "Çanakkale Şehitlerine", "Bülbül", "Zulmü Alkışlayamam", "Ordunun Duası" ve "Asım'ın Nesli" gibi Mehmet Akif Ersoy'un önemli şiirlerini okuyarak jüri ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Şiir okuma yarışmasının jüri üyeliği, Maarif Okulları İşkodra Kampüs Müdürü Harun Kocaman, Haxhi Sheh Shamia Erkek Medresesi öğretmeni Evans Drishti ve YEE okutmanı Fatih Arslanbaş tarafından yapıldı.

Programın ikinci bölümünde gerçekleştirilen bilgi yarışmasında öğrenciler, Ersoy'un hayatı ve eserlerinin yanı sıra Türkiye'nin tarihi, kültürü ve genel bilgi alanlarını kapsayan soruları yanıtladı.

Şiir okuma yarışmasında birinciliği Firdeusa Dungaj kazanırken, ikincilik ödülünün sahibi Amina Pizga, üçüncülük ödülünün sahibi ise Azra Mula oldu. Bilgi yarışmasında ise birinciliği Ayten Mula elde ederken, Azra Mula ikinci, Irsa Dibra ise üçüncü oldu.

Program, dereceye giren 6 öğrenciye hediye çeklerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından tüm yarışmacılara Safahat'ın Arnavutça tercümesinin armağan edilmesiyle sona erdi.