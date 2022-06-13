YEE, Los Angeles Amerikan Yahudi Üniversitesinde "Aşkına" konseri düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ABD Kültür Merkezi, Türkiye ve Türk kültürünün ABD kurumları ve toplumuna müzik yoluyla tanıtılması vizyonuyla, Los Angeles Amerikan Yahudi Üniversitesinde, Yahudi Senfoni Orkestrası iş birliğiyle "Aşkına" isimli konser programı organize etti.

Los Angeles'taki Amerikan Yahudi Üniversitesinde düzenlenen törende, Türkçe, Arapça, İbranice ve İngilizce eserler icra edildi.

Tasavvuf ve Halk Şairi Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ve "Bana Seni Gerek Seni" eserlerinin senfoni orkestrasına uyarlandığı program, 2022 Grammy Müzik Ödüllü besteci Sharon Farber'in "Ashkina" isimli eserine atıfla hazırlandı.

Programda 4 dildeki eserler Doğu ve Batı enstrümanları ile seslendirilerek Anadolu'nun kültürel zenginliğine dikkat çekildi.

Dünyaca ünlü Türk ney virtüözü Ömer Faruk Tekbilek'in sahne aldığı konserde, sema gösterisi de yapıldı.

Türk-Amerikan ilişkilerinde Yahudi toplumuyla ilişkilerin güçlendirilmesi ve Sefarad Yahudileri özelinde iletişim kanallarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen konserde, Los Angeles'ta yoğun olarak yaşayan Orta Doğu ve Afrika kökenli diğer toplumlarla olan bağların kuvvetlendirilmesi de hedeflendi.

Konser kapsamında ayrıca UNICEF ile iş birliği yapılarak savaştan etkilenen Ukraynalı çocuklar için bağış kampanyası düzenlendi.

Konser gelirleri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mağduru çocuklara bağışlanacak

YEE Başkanı Şeref Ateş konserle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'dan Amerika'ya göç eden halkların ortak kültürel ve insani değerlerinin müzik vasıtasıyla dile getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Temel amacın Anadolu'dan ABD'ye göç edenlere ulaşmak olduğunu ifade eden Ateş, "Böylelikle Yunus'un barış, sevgi, kardeşlik, tolerans anlayışını hem bu projeyle burada dile getirmek istiyoruz hem de başka ülkelere bu projeyi taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Ateş, projenin Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı kapsamında geliştirildiğine dikkati çekerek, enstrümanlar aracılığıyla insanlığın barış içinde bir arada yaşamasını anlatmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Konserin başarılı geçtiğini kaydeden Ateş, "Buradaki temel amaç konserin gelirlerini de UNICEF'le Rusya-Ukrayna Savaşı'nda mağdur olan çocuklara bağışlamak. Onun için oldukça başarılı bir konser oldu diyebiliriz." ifadesini kullandı.