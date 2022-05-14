Yeditepe'de Türk basını fikir hayatına ışık tutan iki ayrı sergi açıldı - Haberler

İSTANBUL (DHA) - ' Osmanlı'da Fikir ve Düşünce Özgürlüğü: Çok Dilli Basının Merkezi İstanbul' sergisi ile 'Tercüman-ı Ahval'den Günümüze Türk Basınında Fikir Akımı' isimli sergi 13 Mayıs Cuma günü Yeditepe Üniversitesi'nde ziyaretçileriyle buluştu. 2010 yılında çalışmalarına başlanılan serginin koordinatörlüğünü Prof. Dr. Suat Gezgin'in üstlendi. Prof. Dr. Suat Gezgin konuşmasında, "Bu sergi ile amaçlanan, yerel basının önemine vurgu yapmak, desteklenmesine dikkat çekmek ve Anadolu gazeteleriyle sizleri tanıştırmaktır" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü Müdürü ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Gezgin'in meslektaşı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu ile projelendirip hayata geçirdiği serginin açılışı, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bahçesinde yapıldı. Osmanlı İstanbul'unda yayınlanan 19 farklı dilde gazete ile derginin gün yüzüne çıkartıldığı ve Türk basın tarihinde fikir gazeteciliğinin izinin sürüldüğü sergiye Yeditepe Üniversitesi'nin Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"PROJE DANIŞMANIMIZ RAHMETLİ ORHAN KOLOĞLU İDİ"

Açılışı yapılan serginin temellerinin, İstanbul'un 2010 yılında 'Avrupa Kültür Başkenti' seçilmesiyle başladığını belirten Prof. Dr. Suat Gezgin konuşmasında bu süreci şöyle aktardı:

"O dönem biz de, meslektaşım Prof. Dr. Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu ile 'Avrupa Kültür Başkenti' sıfatını taşımaya hak kazanan İstanbul'un, aynı zamanda Türkiye'nin basın-yayın başkenti de olduğunu vurgulayan iki proje hazırlamaya karar verdik. Proje danışmanımız da, adını özlemle anmak istediğim, rahmetli Orhan Koloğlu idi. Projelerimizden ilki; Osmanlı dönemi İstanbul'unda Türkçe'nin yanı sıra pek çok farklı dildeki gazete ve dergileri içeren "Çok Dilli Basının Merkezi: İstanbul" adını verdiğimiz projeydi. Proje kapsamında, yurt içindeki ve yurt dışındaki arşivlerin altını üstüne getirdik ve gördük ki, İstanbul; Türkçe basın, Avrupa dilli basın ve Türkçe dışı yerel dilli basının çok sayıda örneğine ev sahipliği yapmış muazzam bir şehir... Bugün açılışını yapacağımız 'Osmanlı'da Fikir ve Düşünce Özgürlüğü: Çok Dilli Basının Merkezi İstanbul' isimli sergi, işte tam da bu projeden ve araştırmamızdan hareketle doğdu. Öte yandan 'Tercüman-ı Ahval'den Günümüze Türk Basınında Fikir Akımı' isimli diğer sergimizi de yine 'İstanbul Bir Kültür Başkenti' projesi kapsamında hayata geçirdik. Bu sergimiz; Türk aydınlarımızın çıkarmış olduğu ilk özel gazete ve Modern Türk Edebiyatının da ilk yayın organı olan Tercüman-ı Ahval'den günümüze kadar ki süreçte gelişen fikir gazeteciliğine ışık tutmaktadır."

"İSTANBUL'UN EVRENSEL KÜLTÜR MERKEZİ OLDUĞUNU ORTAYA KOYDUK"

Prof. Dr. Suat Gezgin, 'Osmanlı'da Fikir ve Düşünce Özgürlüğü: Çok Dilli Basının Merkezi İstanbul' isimli serginin içeriğiyle ilgili, "Bugün bu sergide, Osmanlı Dönemi'nde İstanbul'da yayımlanmış Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Almanca, Rusça, Ermenice, Rumca, Arapça, Farsça, Urduca, Romence, Bulgarca, Arnavutça, Sırpça, Gürcüce, Kürtçe, Ladino, İbranice, Çerkesçe olmak üzere pek çok farklı dildeki gazete ve dergileri göreceksiniz. Osmanlı Devleti'nin ana dilinin dışında 19 farklı dilde yayınlanmış gazete ve dergi örneklerinin bir araya getirilip sergilenmesi yoluyla İstanbul'un nasıl bir evrensel kültür merkezi olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğumuzu düşünmekteyim" şeklinde konuştu.

"FİKİR GAZETECİLİĞİNE IŞIK TUTMAKTADIR"

'Tercüman-ı Ahval'den Günümüze Türk Basınında Fikir Akımı' isimli diğer sergiyi de 'İstanbul Bir Kültür Başkenti' projesi kapsamında hayata geçirdiklerini belirten Sezgin, "Bu sergimiz ise Türk aydınlarımızın çıkarmış olduğu ilk özel gazete ve Modern Türk Edebiyatının da ilk yayın organı olan Tercüman-ı Ahval'den günümüze kadar ki süreçte gelişen fikir gazeteciliğine ışık tutmaktadır" dedi.

Sezgin sözlerine, "Bununla beraber Türkiye tarihimiz boyunca yerel basın sayesinde birçok işler başarılmış, yerel sorunlar gündeme gelmiş ve birçok konuda yerel halkın bilgilendirilmesi ve gelişimi sağlanmıştır. Bu sergi ile de amaçlanan, yerel basının önemine vurgu yapmak, desteklenmesine dikkat çekmek ve Anadolu gazeteleriyle sizleri tanıştırmaktır" ifadeleriyle son verdi.

DALAN: SERGİ, OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE TÜRK BASININ FİKİR HAYATINA IŞIK TUTMAKTADIR

İSTEK Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi Kurucu, Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ise, "İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'na 400 yıldan fazla başkent yapmış bir şehir olarak çok kültürlü bir yapıya sahip bir şehir. Osmanlı'da Fikir ve Düşünce Özgürlüğü: Çok Dilli Basının Merkezi İstanbul sergisi ile çok milletli iki büyük imparatorluğun başkentliğini yapan İstanbul'un kitle iletişim araçlarının çeşitliliği ortaya konulmuştur. Öte yandan 'Tercüman-ı Ahval'den Günümüze Türk Basınında Fikir Akımı' isimli sergi de Osmanlı'dan günümüze Türk basının fikir hayatına ışık tutmaktadır. Bu sergileri hayata geçirdiği için Prof. Dr. Suat hocamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel