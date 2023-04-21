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Yedisu ilçesinde bayramlaşma geleneği sürüyor

Yedisu ilçesinde bayramlaşma geleneği sürüyor

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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İlçede bayram namazının ardından camide Kaymakam Furkan Başar ve vatandaşlar bayramlaştı.

Ardından kabir ziyareti gerçekleştiren Başar ve beraberindekiler burada dua etti.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Başar ve vatandaşlar personelin bayramını tebrik etti.

Kaynak: AA / Metin Dere - Güncel

Ramazan Bayramı Hisarcık Bingöl Yedisu Güncel Haberler

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