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Yedigöller'in eşsiz doğası dronla görüntülendi

Yedigöller'in eşsiz doğası dronla görüntülendi
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Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, yaz aylarında da fotoğraf ve doğa tutkunlarını ağırlıyor. Yemyeşil ormanlarla çevrili 7 gölün oluşturduğu eşsiz manzara dronla kaydedildi.

BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda, orman ve göllerin bütünleşmesiyle oluşan güzellik dronla görüntülendi.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, sonbaharda olduğu gibi yaz aylarında da fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Milli parkı çevreleyen ormanların içerisinde yer alan farklı büyüklükteki 7 göl, bölgeye gezmeye gelenleri hayran bırakıyor. Yemyeşil ağaçlar ve göllerin bütünleşmesi eşsiz manzara oluşturuyor. Yedigöller'deki doğal güzellik dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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