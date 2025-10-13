Haberler

Yedigöller Milli Parkı'nda Doğanın Büyüsü: Sis Manzarası Dronla Görüntülendi

Güncelleme:
Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı yolunda etkili olan sis, dronla görüntülenerek sonbahar manzaralarının güzelliğini gözler önüne serdi. Doğal renk cümbüşü ve sisli orman görüntüleri etkileyici anlar sundu.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı yolunda etkili olan sis dronla görüntülendi.

Sonbahar mevsiminde yeşil, kahverengi ve sarı tonlarla kaplanan Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım sağlanan yolda güzel manzaralar oluşuyor.

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan milli park ve çevresinde zaman zaman etkili olan sis de rengarenk orman denizinin üstünü kaplıyor.

Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan Ayıkayası mevkisinde etkili olan sis dronla görüntülendi.

Sis hızlı çekim tekniği ile de kaydedildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
