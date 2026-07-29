Haberler

YEDAM desteğiyle 15 yıllık uyuşturucu bağımlılığını geride bıraktı

YEDAM desteğiyle 15 yıllık uyuşturucu bağımlılığını geride bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Arkadaş çevresinin etkisiyle başladığı madde bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinin desteğiyle kurtulan 30 yaşındaki A.Ç: "Burada hem bağımlılıktan kurtuldum hem de kendime yeni bir hayat kurmaya başladım"

Kilis'te arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan A.Ç, 15 yıl süren bağımlılığını Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle geride bıraktı.

15 yaşında başladığı madde kullanımı nedeniyle ailesi ve çevresiyle sorunlar yaşayan 30 yaşındaki A.Ç, hayatını değiştirmeye karar vererek yaklaşık 10 ay önce YEDAM'a başvurdu. Tedavi ve psikososyal destek sürecini başarıyla tamamlayan A.Ç, bağımlılıktan kurtularak yeni bir yaşam kurdu.

"Yeni bir hayat kurmaya başladım"

A.Ç, AA muhabirine, bağımlılık nedeniyle işini, sosyal çevresini ve ailesiyle olan ilişkilerini kaybetme noktasına geldiğini söyledi.

Bağımlılığına son vermek istediği dönemde yaptığı araştırmalar sonucu Kilis Valiliğinin yönlendirmesiyle YEDAM'a ulaştığını anlatan A.Ç, şöyle konuştu:

"Madde bağımlılığımdan dolayı işimi, eşimi ve dostlarımı kaybettim. Artık bu duruma bir son vermem gerektiğine karar verdim. YEDAM'da tedavi sürecim başladı. Yaklaşık 10 aydır madde kullanmıyorum. Uzmanların desteğiyle tüm görüşmelere ve atölye çalışmalarına düzenli katıldım. Burada hem bağımlılıktan kurtuldum hem de kendime yeni bir hayat kurmaya başladım."

Bağımlılıktan uzak bir yaşam sürdürdüğünü belirten A.Ç, "YEDAM bana bağımlılıktan uzak bir hayatın mümkün olduğunu gösterdi. Bağımlı olan herkes merkeze başvurarak bağımlılıktan kurtulabilir." dedi.

YEDAM sayesinde yaşamının tamamen değiştiğini ifade eden A.Ç, görüşmelerin kendisine farkındalık kazandırdığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Artık işten çıkınca doğrudan evime gidiyorum. Hayatım düzene girdi. Yeni hobiler edindim, spor yapmaya başladım. Atölye çalışmaları sayesinde el becerilerimi geliştirdim. Haftada bir havuza gidiyorum. Maddeden uzak, temiz bir hayat sürdürüyorum ve çok mutluyum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Bağımlılık tedavisinde ücretsiz ve gizlilik esaslı destek

Kilis YEDAM'da görevli psikolog Özlem Yılıkoğlu da merkezde alkol, madde, kumar, tütün ve internet bağımlılığına yönelik ücretsiz psikososyal destek hizmeti sunduklarını söyledi.

Danışanlara uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından ilaçsız ve ayaktan destek verildiğini belirten Yılıkoğlu, tüm hizmetlerin gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

Bağımlılık sorunu yaşayan ya da yakınında bağımlı birey bulunan herkesin 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden kendilerine ulaşabileceğini kaydeden Yılıkoğlu, "Bu süreçte kimse yalnız değil. Danışanlarımızın her zaman yanındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jeff Bezos'un kızı denildi, gerçek çok başka çıktı

Babası sanılan isim gündem yarattı, gerçek çok başka çıktı
Artvin’de 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Daha çocuk yaştaydı! Bahçede yere yığılıp hayata veda etti
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
İran'da polis öldüren 2 kişi binlerce kişinin gözü önünde idam edildi

İran'da polisleri öldüren iki kişi binlerce kişinin gözü önünde idam edildi
Önce sevgilisini sonra olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi öldürmüştü! Katliamın nedeni akılalmaz

Sevgilisi ve 2 kişiyi öldürmüştü! Katliamın nedeni akılalmaz
Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı

Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu