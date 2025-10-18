Haberler

Yazma ve Nadir Basma Eserlerin Tespiti için Yeni Yönetmelik Yayınlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yazma ve nadir basma eserlerin tespiti ve tescili için yeni bir yönetmelik yayımladı. Yönetmelik, eserlerin değerlendirilmesi için Eser Tescil Komisyonu kurulmasını öngörüyor ve itiraz süreçlerini düzenliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca hazırlanan "Yazma ve Nadir Basma Eserlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Daire Başkanlığı veya taşra teşkilatına teslim edilen eserlerin yazma ya da nadir basma olup olmadığını belirlemek üzere Türkiye Yazma Eserler Kurumu "Eser Tescil Komisyonu" kuracak.

Özel niteliği olan veya nicelik bakımından bütünlük teşkil eden eserler, Daire Başkanlığı tarafından oluşturulacak komisyonca bulundukları mahallerde tescil edilecek.

Komisyon yazma eser uzmanı ve yazma eser uzman yardımcısı ile kütüphaneci, mütercim ve restoratör kadrolarından olmak üzere en az 3, en fazla 5 kişiden oluşacak. Üyeler arasından bir kişi başkan olarak belirlenecek, gerektiğinde Bakanlıktan ya da üniversitelerden uzmanlar komisyonda görevlendirilebilecek.

Komisyon kararlarını salt çoğunlukla alacak ve ilk toplantıdan itibaren 15 gün içinde karar verecek. İncelenecek eser sayısının fazla olması durumunda bu süre 15 gün daha uzatılabilecek.

Kararlara itiraz edilebilecek

Komisyon kararlarına, karara katılmayan üye veya eser sahibi kamu kurum ve kuruluşu itiraz edebilecek. İtiraz üzerine Başkanlık 10 gün içinde "Eser Tescil Üst Komisyonu" oluşturacak. Başkanlık, gerekli görmesi halinde itiraz olmasa da üst komisyon kurabilecek.

Tespit ve tescil edilmek üzere getirilen eserler kayıt altına alınacak ve emanete verilecek. Emanete bırakılan eserler bir yıl içinde geri alınmadığı takdirde kütüphanelerde korunabilecek. Bu durumdaki eserler için kurumlara bildirim yapılacak, 30 gün içinde geri alınmayan eserler yazma eser kütüphanelerinde kayıt altına alınabilecek.

İçerik, tarihi ve sanatsal bakımdan istisnai olarak değerlendirilen eserlerin tesciline, teslim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde karar verilecek. Eser sayısının fazla olması durumunda bu süre 30 gün uzatılabilecek.

Kütüphane koleksiyonlarını tamamlayıcı nitelikte olduğu belirlenen eserler, ilgili kurumun tasarrufuyla Başkanlığa tahsis edilebilecek, devredilebilecek veya bağışlanabilecek.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı envanterindeki yazma ve nadir basma eserlerle ilgili işlemler, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı arasında düzenlenecek protokol kapsamında yürütülecek.

Komisyon üyeleri, tespit ve tescil sürecinde edindikleri bilgileri gizli tutacak, çalışmaları tarafsız şekilde yürütecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
