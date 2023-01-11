Yazıcıoğlu'nun ağabeyi: Davayı kapatmaya çalışıyorlar (2)

İMHA EDİLDİĞİ BELİRTİLEN SES KAYDI DİNLETİLDİ

Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, tutuksuz sanıklar Ebubekir Semih Yüksekkaya ve Nedim Bakırhan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar Davut Uçum, Aydın Özsıcak, Mustafa Atalar ve Yusuf Yiğit ise başka suçlardan tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

"2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen yargılama, esas itibarıyla ana davanın bir kısmını içerdiği için bu suçların birbirinden ayırarak yargılama yapılmasının ceza usulüne aykırı olduğunu ve bunların bir tek dosya altında toplanması gerektiğini ifade etmiştik. Nihayetinde Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi bizim bu talebimizi kabul ederek bekletici mesele yaptı yani ağır ceza mahkemesi, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ana soruşturma dosyasının sonucunu beklemeye, beklediğinde o dava açıldığında bu davanın o davayla yani ana soruşturma dosyasıyla bileştirilmesine karar verdi. Bu bizim 13,5 yıldır sürdürdüğümüz mücadelede belki ilk önemli husustur. Yani netice itibarıyla biz şunu kabul ettirmiş olduk; bu suç bir bütündür, eylem bir bütündür, arama-kurtarmayı yapmayanlar, GSP cihazını sökenler, delil karartanlar, delillere ulaşılmasını engelleyenler örgütlü yapının unsurlarıdır. Dolayısıyla gerçekleştirilen suikastın da bunlar parçalarıdır. Yani bir amaç suç var, amaç suç helikopteri suikasta uğratmak, araç suçlar ise bu delillerin yok edilmesi, yeni delil üretilmesi, sahte delil üretilmesi, arama-kurtarmanın önlenmesi. Biliyorsunuz orada yaşayanlar oldu, 6 saat yaşayanlar oldu, 2-3 saat yaşayanlar oldu. Onların canlı kurtarılmasının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen eylemler var. Bu eylemlerin hepsi ortaya çıkmış, hukuk tarafından da önemli ölçüde kabul edilmiş durumda."