Haberler

Orhan Pamuk'un Taray Apartmanı Yıkım Kararı Onaylandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Beyoğlu'nda bulunan Taray Apartmanı'nın güçlendirme talebi mahkeme tarafından reddedilerek yıkımı için engel kalmadı. 2022'de başlatılan davada, apartmanın riskli yapı olduğuna karar verilmişti. Pamuk'un komşuları, yapının yeniden inşa edilmesi gerekliliğini savundu.

NOBEL ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Beyoğlu'nda 9 daire sahibi olduğu ve riskli yapı kapsamında yıkılmasını istemesi üzerine komşularıyla mahkemelik olduğu Taray Apartmanı davasında güçlendirme talebinin reddine karar verildi.

Beyoğlu'nda, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un da 9 dairesinin bulunduğu, 53 yıllık ve 18 daireden oluşan Taray Apartmanı hakkında 2022 yılında açılan davada 'riskli yapı' kararı verildi. Kararın ardından Pamuk'un komşuları, yapının güçlendirilmesi talebiyle karşı dava açarak yıkımın durdurulması için ihtiyati tedbir kararı aldırdı. 'Riskli yapı' kararına karşı İdare Mahkemesi'nde açılan davaların reddedildiği, bina sakinlerinin güçlendirme talebiyle açtığı davanın ise yaklaşık 4 yıldır sürdüğü öğrenildi. 1 yıl önce tahliye edilen Taray Apartmanı için 4'üncü bilirkişi raporu 5 Şubat'ta hazırlandı. Raporda, binanın konumu ve fiziki koşulları nedeniyle güçlendirme çalışmalarının yeterli düzeyde yapılamayacağı belirtilerek, yapının yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiği ifade edildi.

APARTMAN YIKILACAK

Yıkımın durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmişti. Orhan Pamuk'un avukatı Hikmet Güngör, bu karara itiraz etmişti. İtiraz üzerine İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 63'üncü Hukuk Dairesi yıkımın durdurulmasına dair verilen ihtiyati kararını kaldırmıştı. Bugün İstanbul 31'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme güçlendirme talebinin reddine karar verdi. Böylece Taray Apartmanı'nın yıkılmasının önünde bir engel kalmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı

Trump'tan NATO'ya tarihi rest: Bu dönüm noktasını asla unutmayın
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar

Yüzde 50 şartı aranacak mı? İşte merakla beklenen affın detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi

Birileri bunun hesabını sorsun

Ülkeyi kaosa sürükleyen iddia! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı

Korkulan oldu! Akaryakıt istasyonlarında kavgalar başladı
Merih Demiral'dan bomba 'Ölürüm Türkiyem' performansı

Yıldız isimden bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım