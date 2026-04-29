Yazar Mehmed Selahattin Şimşek, vefatının 32. yılında anıldı

Yazar Mehmed Selahattin Şimşek, vefatının 32. yılında Sakarya'da anıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Şimşek'in yeğeni Necmettin Cevdet Şimşek, amcasının emaneti için herkesin çabaladığını ifade ederek, "Amcam şöyle diyordu, 'Öleceğime üzülmüyorum ama kitap haline gelme aşamasında eserlerim var, benden sonra bunları kimse derleyip toparlamayacak' üzüntüsü içerisindeydi. Bunu bilen kardeşleri ve dostları da ne yapabiliriz diye 30 yıldır bir gayret içerisindeydiler. 1 yılı aşkın titiz bir çalışma neticesinde elimizde yayımlanmış ve yayımlanmamış, dostlarının da duygularını içerisinde barındıran 600 sayfalık bir kitap bugüne nasipmiş." dedi.

Şimşek ile çalışan yazar ve kitabın editörü Cihat Zafer de Şimşek'in "Ş" mahlasının hikayesine ilişkin şunları anlattı:

"Bir iş merkezinin giriş katını hayırsever bir dostumuz Şimşek'in posterlerinin sergilenmesi için tahsis etmişti. Ben hemen kırtasiyeye koştum, kocaman bir karton aldım, üstüne bir 'Ş' harfi yazdım. Selahattin ağabeyin bundan haberi yoktu. Akşam yürürken bunu görmüş 'Bunu kim yaptı?' demiş. Kitabımızın kapağının da böyle olmasının sebebi onun hatırasına bir kere daha duyduğumuz saygıyı ifade etmekti."

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ise Şimşek'in hayatın her alanına dokunan bir insan olduğunu anlattı.

Şimşek adına bir sergi açmanın ve kitapla hatırasını yaşatmanın kıymetli olduğunu ifade eden Şirin, "Sadece bilgi sahibi bir insan değildi, aynı zamanda sözleriyle iz bırakan, özdeyişleriyle gönüllere dokunan biriydi. Bazı insanlar vardır, unutulmaz, etkisinden çıkılmaz, işte o da öyle biriydi." dedi.

Anadolu Ajansı Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz, Sakarya'nın özel bir yeri olduğunu ve kıymetli insanların yetiştiğini ifade etti.

Şimşek'in tiyatro çalışmalarının da kıymetli olduğuna değinen Yılmaz, "Görselliğin çok fazla ön plana çıktığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Burada bu çalışmalar, sahnede onları izleyen, o havayı teneffüs etmiş olan ve geleceğe bir şeyler bırakacak olan insanlar için çok kıymetli çalışmalar. Bundan dolayı ben de çok mutlu oldum." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Şimşek'in özdeyişlerinin yer aldığı sergi ve "Yıldızlara Tırmanan Adam" kitabı, katılımcılar tarafından incelendi.

Serginin ardından düzenlenen anma programında Şimşek'in hayatından kesitler sunuldu. Yazar Cihat Zafer ve Şimşek'in üniversite arkadaşı Prof. Dr. Rıdvan Canım, Şimşek ile olan anılarını katılımcılarla paylaştı.