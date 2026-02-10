Haberler

Usta yazar Bülent Akyürek, son yolculuğuna uğurlandı

Türk edebiyatının özgün kalemlerinden biri olan Bülent Akyürek, 57 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene birçok siyasetçi ve sanatçı katıldı.

Türk edebiyatının özgün kalemlerinden yazar Bülent Akyürek'in cenazesi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

57 yaşında hayatını kaybeden Akyürek için öğle namazını müteakip Gölbaşı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Saadet Partisi milletvekilleri Mesut Doğan ve Birol Aydın, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Akyürek'in ailesi, yakınlarının yanı sıra siyaset, kültür ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Bülent Akyürek hakkında

Elazığ'da 1969'da dünyaya gelen Bülent Akyürek, 1985'de Ankara'ya yerleşti. Çeşitli işlerde çalışan usta kalemin 17 yaşından itibaren romanları yayımlanmaya başladı.

Çeşitli dergiler çıkaran Akyürek'in eserleri, "Ustura", "A'raf", "Fesat", "Sanal Ördek", "Aksak Kurbağa", "Son Duvar" gibi dergilerde de okuyucuyla buluştu.

Akyürek'in "İtin Biri" adlı romanı 1997 yılında tiyatroya uyarlanarak "Nihayet Tiyatro" grubunda sahnelendi.

Usta yazar Bület Akyürek ayrıca "Cinnetim Cennetimdir", "Yağmur Getiren Fırtına", "...Ve Tanrı Ağladı", "Yerden Yapılmış Bir Gökdelen", "Öğlen Namazına Nasıl Kalkılır?", "Satılık Adam", "Abdestsiz PİS'ikoloji", "Müslüman'ın Diyeti", "Mavi Marmara Risalesi", "Bir Mazlumun Portresi: Malcolm X", "Tek Kişilik Din", "Şehirleri Kim Öldürdü?", "Karakalem Günlükleri", "Müslüman'ın Seks Hayatı", "Kadınlar Üzerine Ahmet Abi'nin Gözünden Kaçanlar", "Çöldeki Penguen", "Güzel ve Etkili Susma Sanatı", "Aykırı Yazılar", "Mümince Yaşamak", "Felsefe Bitmiştir", "Uyanık Uyku", "Uyuyan Adamın Defteri", "Güneşe Açılan Aynalar", "Kıyamet Yakındır", "Dine Veda", "Fabrika Ayarlarımıza Dönelim" ve "Modern Müslümanların El Kitabı" eserlerini de kaleme aldı.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
