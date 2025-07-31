Yaz Dönemi Kursları Çankırı'da Devam Ediyor

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Çankırı Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezinde halk oyunları ve el sanatları kursları ile kursiyerler bilgi ve birikimlerini artırıyor. Merkez Müdürü Abdullah Cengiz, kurs sayısının talebe göre artacağını açıkladı.

Çankırı Nurettin Ok Halk Eğitimi Merkezinde yaz dönemi kursları devam ediyor.

Merkez bünyesinde açılan Çankırı yöresi halk oyunları yaran kursu ile el sanatları kursunda kursiyerler, aldıkları eğitimlerle bilgi ve birikimlerini artırıyor.

Kursiyerleri ziyaret eden Merkez Müdürü Abdullah Cengiz, kurs sayısının vatandaşlardan gelen talep doğrultusuna artacağını belirtti.

Kaynak: AA / Ferhat Yazıcı - Güncel
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